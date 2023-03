Estudiantes de auxiliar de vuelo se defienden ante matoneo en Facebook

El pasado viernes 3 de marzo comenzó a circular en redes sociales una publicación en Facebook. Esta tenía como objetivo mostrar el trabajo realizado por las estudiantes de un programa de formación técnico, llamado “auxiliar de vuelo”. Cientos de cibernautas comenzaron a reaccionar y a compartir la publicación burlándose de las jóvenes que aparecían en los post.

En la foto se observa a varias de las estudiantes del programa realizando prácticas de laboratorio en lo que parece ser el interior de un avión. Las reacciones no se hicieron esperar, los crueles cibernautas comenzaron a dejar sus comentarios, cuestionando el lugar donde se encontraban practicando, y de paso, a las estudiantes: “ahora y que el avión aterriza en Flor del Campo”, “Jajajajaj eso parece una buseta”, “eso parece un Vehitrans jajajaja”, fueron algunas de las reacciones. Lea también: Estudiantes de auxiliar de vuelo en Cartagena sufren matoneo en redes

El Universal contactó a varias estudiantes del programa “auxiliar de vuelo”, quienes expresaron sus inconformidades con los comentarios en redes sociales. Mariana Ríos, estudiante de primer semestre, indicó las razones por las que tomó la carrera. “A mi se me hizo curioso que esta institución tuviera esta oferta, puesto que esta carrera, hasta donde yo tenía entendido, se estudiaba en otras ciudades. Cuando estudiaba en el colegio me encontré con amigas que en su momento me dijeron que esta carrera era su sueño, pero que aquí en Cartagena no la había. Así como yo hay muchas chicas y chicos que les gustaría dedicarse a esto pero tan solo pensar que toca viajar lejos y buscar mucha plata, ya era una barrera enorme”, indicó la joven.

Otra estudiante, la cual solicitó reserva su identidad, habló respecto a los comentarios “clasistas y despectivos” que recibieron en la publicación que hizo la institución en Facebook. “Cuando no vemos más allá de nuestra nariz tratamos a los demás como queremos. No entiendo como la gente puede burlarse de jóvenes que estamos buscando para estudiar, que tenemos trabajos adicionales para poder pagarnos esta carrera, y que para nosotros, esto representa una ilusión y un sacrificio grande. Nadie sabe por lo que otro está pasando, y para nadie es un secreto que algunas familias en Cartagena no tienen para comer, ahora mucho menos para pagar una universidad costosa. En mi caso, tengo un hijo de dos años, y yo confío en que algo bueno salga de esto, no le veo la risa a situaciones como estas”, aseveró.