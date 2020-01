Estudiantes de Arroyo de Piedra paran clases por mal estado del colegio

Un grupo de padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa del corregimiento de Arroyo de Piedra protagoniza a esta hora un plantón afuera de la institución para exigirle a la administración Distrital que mejore la infraestructura y las condiciones sanitarias del colegio.

La falta de energía eléctrica, personal de vigilancia y aseo, transporte y baterías sanitarias son solo algunas de las carencias en la sede que provocan la molestia de la comunidad educativa, ya que según refieren son cerca de 600 estudiantes, entre primaria y bachillerato, los que dan clases en estas malas condiciones.

“Los salones no tienen luz, los aires no están funcionando porque solo funciona medio transformador y no soporta toda la carga, los baños los tenemos en mal estado desde hace varios años y en el colegio hay una población muy grande, no es justo que deban soportar estas condiciones, queremos que la administración distrital nos dé una solución”, expresó Johan Rodríguez Nuñez, presidente del Consejo Comunitario de Arroyo de Piedra.