“Recibí la noticia con mucha humildad y con una carga alta de alegría porque esta es una buena noticia en lo personal y para el HUC. Yo estoy lleno de optimismo, de esperanza y de fe de que vamos a salir adelante y todo cuanto hagamos para hacerle frente a este pandemia tiene que ser motivo de alegría. Yo pienso en todas las cosas provechosas que vamos a tener de la vacuna, no me he detenido a pensar en alguna situación adversa”, contó el médico, quien lleva más de 16 años laborando en el HUC.

Montes Farah, de 69 años, motivó a los cartageneros a no tener miedo a la vacuna. “Lo que le puedo decir a la ciudadanía es que el riesgo de no vacunarse es mayor que el vacunarse. Tenemos mucho por ganar vacunándonos, los riesgos conocidos hasta ahora son muy mínimos, se dan solo en el 2% de los vacunados”, afirmó.

Agregó que la pandemia ha sido un desafío muy grande el cual ha exigido su devoción como médico. “Desde marzo que se presentó el caso cero de COVID-19 yo no he faltado ni un día al hospital, siempre he estado en primera línea. No tengo horario, se que llego a la 5 a.m. pero no se a qué hora me voy, puede ser en la noche o en la tarde”, dijo. (Lea aquí: La primera persona que será vacunada contra el COVID en Cartagena)

El galeno añadió que si bien durante la emergencia sanitaria ha tenido pacientes que se han recuperado del virus ha quedado marcado por la perdida de varios amigos y compañeros de trabajo: el médico Virgil Carballo Zárate y el neumólogo Oswaldo Escobar Chamorro.