Estos son los horarios del nuevo centro de salud de Punta Canoa

La ESE Cartagena de Indias informó cuáles son los servicios que prestará el nuevo centro de salud y los horarios para cada uno de ellos:

Medicina: Martes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m.

Enfermería: Martes y jueves de 7 a.m. a 3 p.m.

Odontología: Martes de 7 a.m. a 3 p.m.

Toma de muestras citológicas: Martes y jueves de 7 a.m. a 3 p.m.

Toma de muestras de laboratorios: Jueves de 7 a.m. a 9:30 a.m.

Vacunación: Lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. y sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Sala de procedimientos menores: Martes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m.