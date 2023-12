Estos son los horarios del nuevo centro de salud de Punta Arena

Medicina: Lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. y sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Enfermería: Martes y jueves de 7 a.m. a 3 p.m.

Odontología: Miércoles de 7 a.m. a 3 p.m. y sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Toma de muestras citológicas: Martes de 7 a.m. a 3 p.m.

Toma de muestras de laboratorios: Viernes de 7 a.m. a 9:30 a.m.

Vacunación: Lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m. y sábados de 7 a.m. a 11 a.m.

Sala de procedimientos menores: Lunes a viernes de 7 a.m. a 3 p.m.; y sábados de 7 a.m. a 11 a.m.