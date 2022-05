Lunes 2 de mayo De 6:40 a.m. a 4 p.m.: Diagonal 32 hasta la 34 entre carreras 71 y 79A del barrio La Providencia. De 8 a.m. a 5 p.m.: Santa Mónica, El Socorro, Alameda La Victoria, San Fernando, Urbanización San Buenaventura, Urbanización Villas de Vanesa, Conjunto Portal del Edén, Ternera, El Edén, San José de Los Campanos, Los Ciruelos, el Centro Industrial Ternera, cárcel municipal de Ternera, Urbanización Los Campanos, Club Campestre y Urbanización Recinto Campestre.

Miércoles 4 de mayo

De 6.30 a.m. a 6 p.m.: Calle 63 con carreras 21a y 24 del barrio República del Caribe.

De 7 a.m. a 6 p.m.: Manzanillo del Mar, urbanizaciones Palma Real, Ibiza del Mar, Costa Linda y las fincas Santa Fe, Palomares, Casona de Yuca y Palo de Agua.

De 7 a.m. a 3 p.m.: Calle 32 con carrera 35 del barrio La Esperanza.

De 7:05 a.m. a 4 p.m.: San José Obrero y Nuevo Porvenir.