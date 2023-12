Estos grupos del Sisbén no recibirán subsidios en 2024 ¿está el tuyo?

Para hacer parte de alguno de estos subsidios es necesario hacer parte de un grupo del Sisbén, el cual clasifica los hogares dependiendo de sus ingresos y condiciones socioeconómicas en cuatro grupos: A, B, C y D.

GRUPO D: corresponde hogares que no están en situación de pobreza y tiene un total de 21 subgrupos.

GRUPO C: representa a los hogares en condiciones de vulnerabilidad y tiene 18 subgrupos, del C1 al C18.

No existe una norma general, esto varía conforme a cada programa, en una buena parte de subsidios otorgados por el Gobierno Nacional no pueden ingresar personas clasificadas en el grupo D al no ser consideradas como población en pobreza, ni vulnerable.

Sin embargo, hay algunos casos excepcionales; por ejemplo, ‘Mi Casa Ya’, permite que participen todos los grupos de la A hasta la D; no obstante, quienes estén en el subgrupo D21 no tendrán la posibilidad de ser parte del subsidio.