Esto hizo el alcalde William Dau durante su viaje a Países Bajos

El alcalde de Cartagena, William Dau, participó en el Bloomberg CityLab 2022, la cumbre que reúne a alcaldes de todo el mundo junto con destacados expertos urbanos, líderes empresariales, artistas y activistas para debatir y proponer soluciones a problemas apremiantes en cada territorio. Lea: Por inversión y cooperación internacional: Dau inicia agenda en Países Bajos

El encuentro que tuvo lugar en Ámsterdam (Países Bajos) se realizó del 9 al 11 de octubre. El alcalde Dau tuvo dos días para cumplir con una agenda de la que entregó detalles este domingo y que además le permitió un viaje a La Haya para conversar sobre el proyecto ‘Water As Leverage’ o ‘Construyendo con el Agua’ con el gobierno neerlandés.

“Éramos 38 alcaldes del mundo, y en medio del encuentro preguntaron que si tenían en sus ciudades problemas de inundación por las lluvias, la mitad levantó la mano, es decir, Cartagena no es la única con esta situación, no es que eso me dé tranquilidad, pero me hace ver que no estoy solo en este proceso. Yo pensaba que era el único con problemas de seguridad y/o ambientales, pero resulta que todos estamos con inconvenientes similares”, dijo Dau.

Según explicó el mandatario local, se reunió con con Henk Ovink, enviado especial del proyecto ‘Water As Leverage’, un encuentro que le permitió fortalecer las relaciones de trabajo con el gobierno de Países Bajos para atraer más recursos.