¿Este sí, este no? Restaurante en el Centro habría discriminado a un bebé

Un vocero de Verona manifestó que el bebé que estaba dentro es familiar del dueño.

“Como es primo del dueño se dejó entrar, pero después de 7:30 de la noche no está permitido el ingreso de menores de edad porque tenemos música en vivo y prestamos servicios de bar. Hay gente que baila, canta, toma y no es un ambiente apropiado para un niño”, manifestó.

Admitió que esta restricción no se mencionó al momento de la reserva. “Lo tendremos en cuenta. Nunca se nos había presentado un caso de estos. En adelante lo haremos saber porque es de mal gusto que llegues con tu bebé y no lo dejen entrar. Quien tomó la reserva se imaginó que eran todos adultos, pero no está de más resaltar (la restricción)”.