Este será el recorrido de la marcha del Día de la Mujer en Cartagena

En este sentido, Perneth destacó que el espacio público ha sido una opción de trabajo para muchas mujeres y su única manera de mantener a sus grupos familiares, por lo cual piden que existan políticas para fortalecer a las comerciantes populares.

“También queremos señalar que estas mujeres trabajadoras informales no tienen acceso a pensión o no pueden retirarse porque no han podido cotizar debido a que no han tenido los mínimos vitales para hacerlo por su cuenta”, dijo.

Más allá de la vinculación laboral

Por último, Perneth afirmó que el trabajo digno va más allá de la vinculación laboral y también comprende otros frentes como el derecho al descanso, que muy pocas mujeres tienen ya que en sus casas son las encargadas de las labores domésticas.

Igualmente aseguró que la ciudad no cuenta con condiciones que les permitan a las mujeres realizar sus actividades diarias sin inconvenientes.

“Esto también implica el sistema de transporte que hoy no le está generando dignidad a las mujeres trabajadoras, que además no pueden movilizarse en vehículos particulares porque no tienen acceso a eso e incluso a servicios públicos porque no cuentan con dinero o viven en zonas donde no hay”, puntualizó.