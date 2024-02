Este mes consignan las cesantías: así consultas cuánta plata acumulada tienes

Las cesantías se pagan anualmente y deben ser consignadas en un fondo de cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente.

Beneficios de las cesantías

Son la puerta de entrada a la posibilidad de financiamiento de vivienda.

No hay cobro cuota de vinculación ni de administración.

Los retiros parciales o definitivos no tienen costo adicional.

Generan rendimientos con base a la Unidad de Valor Real (UVR) estipulada por el Banco de la República.

Los servidores públicos con régimen de retroactividad mantienen este derecho al trasladarse al Fondo Nacional del Ahorro.

“Es poco lo que la gente habla de este beneficio, en mis primeros años laborales no tenía ni idea qué era, luego una señora me explicó y yo me puse pilas. Tenía tres años trabajando en esa empresa y una cantidad de dinero acumulado que no había tocado. Necesitaba una razón de peso para sacar el dinero de mi fondo, y como yo quería comenzar a estudiar, directo del fondo pude sacar la plata para hacer unos cursos de inglés”, cuenta Isabel Lozada, una joven cartagenera a El Universal.

Sin embargo, no todos los casos son color de rosas.

“En la empresa en la que trabajé por cuatro años y medio se me hizo imposible sacarlas, yo hice el trámite, pero estaban pasando por una situación financiera compleja. Yo renuncié y me enteré luego que no las habían consignado. Tuve que asesorarme bien, lo que más le recomiendo a la gente es estar pendientes y antes de salirse de una empresa cerciorares si durante todos esos años les estuvieron consignando. Esa empresa hoy ya no existe, quebró, y ese dinero no pude recuperarlo”, relató un usuario, quien pidió mantener su nombre bajo reserva, al igual que la empresa donde estuvo vinculado.