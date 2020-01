Este año se han reportado 197 casos de dengue en Cartagena

Por encima de

lo esperado

Dadis inicia

prevención y control

De acuerdo con Johana Bueno Álvarez, directora Operativa de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), la administración tiene como reto disminuir la incidencia de esta enfermedad durante el cuatrienio, por lo cual desde la próxima semana se iniciarían acciones de prevención y control.

“En 2019 se reportaron en Cartagena 188 casos por cada 100 mil habitantes, si bien estamos dentro de la media nacional, lo que queremos es disminuir esa incidencia. A más tardar la otra semana se iniciarán actividades preventivas desde dos estrategias con las comunidades ‘Gusarapeando ando’ y ‘En mi barrio no entra el dengue’, pero agregaremos un eje fundamental, que es el trabajo con los médicos, porque según los análisis que hemos hecho, no se está dando un diagnóstico oportuno y si no tenemos un diagnóstico oportuno no se le da un buen manejo a la enfermedad”, asegura Bueno.

