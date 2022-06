¡Esté alerta con los niños! Cartagena atraviesa su primer pico respiratorio

Debido al incremento de las lluvias durante abril, mayo y junio, en Cartagena se presenta el primer pico respiratorio de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), por lo cual el Dadis hizo un llamado a la ciudadanía para que no olviden la importancia de prevenir y manejar las enfermedades respiratorias en el hogar y así evitar futuras complicación en los niños y niñas menores de 5 años.

La voz de un experto

Para el pediatra cartagenero Henry Vergara Sagbini, los cuadros virales tienden a desaparecer de tres a cinco días después dependiendo del manejo que se les dé en casa, pero en caso de que los síntomas se prolonguen por más tiempo, los padres de familia deben llevar a los pequeños a una institución médica para que sean valorados por profesionales.

El especialista recalcó cinco puntos de alarma que deben ser tenidos en cuenta.

“1. Fiebre alta: Si un niño presenta fiebre superior a los 38 grados de manera persistente por varios días, es una señal de urgencia. 2: Dificultad respiratoria: si el niño no respira con normalidad, o como se dice popularmente está apretado, es otra señal de alarma. 3. Si el niño tose y se le ponen los labios o las uñas de color morado. Cuarto: Si el niño no quiere tomar agua o rechaza la alimentación. Quinto: Si el pequeño tiene decaimiento, que no se quiera o pueda levantar de la cama, que esté sin energías, es otro síntoma que amerita urgencia médica. Cualquiera de estas, o todas juntas, son un indicativo de que a ese pequeño toca llevarlo rápidamente a una clínica para descartar o evitar una bronconeumonía, que es la enfermedad infantil más peligrosa y mortal en Cartagena y Colombia”, manifestó Vergara.

Según el Dadis, a corte de la semana epidemiológica 22 (del 29 de mayo al 4 de junio) se han notificado un total de 1.687 hospitalizaciones, 580 pacientes que han requerido UCI y 110.675 pacientes atendidos en consulta externa y urgencias por IRA.

Las autoridades de salud también recalcan que en caso de tener en gripa, lo ideal es ventilar y limpiar diariamente las habitaciones de la vivienda y oficina, evitar en lo posible el contacto estrecho con sintomáticos respiratorios, mantener la distancia en lugares pequeños entre personas, no compartir alimentos o vasos con personas con síntomas respiratorios, continuar con el uso de gel antibacterial, y por supuesto acudir a las urgencias una vez identifiquen signos de alarma.