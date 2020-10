Este año, por cuenta del coronavirus, la celebración del Día de los Niños o Halloween será diferente a las anteriores, pues ante el riesgo latente que hay de un posible rebrote de la enfermedad, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se recomendó restringir las tradicionales rondas de los niños para pedir dulces casa a casa.

“Estamos en un momento muy especial porque estamos bajando la curva epidémica, es una disminución consistente, pero todavía muy frágil. De manera que no estamos en este momento para jugar con candela y nos toca ser muy juiciosos y responsables. Las eventualidades del Halloween y otras fiestas nos pueden generar problemas muy severos”, fueron las palabras del ministro de Salud Fernando Ruiz, que bajo esa premisa exhortó a alcaldes y a gobernadores a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante esa fecha. (Lea aquí: No habrá recorridos para pedir dulces: Minsalud sobre Halloween)

Si bien en otras ciudades del país como Cali, Medellín, Manizales, entre otras, ya se tomó la decisión de decretar toques de queda en horas de la noche o ley seca, el secretario del Interior, David Múnera confirmó a El Universal que en Cartagena no se contemplan este tipo de medidas drásticas más que las restricciones para las rondas de dulces en la noche del 31 de octubre y también la tradición de ‘Ángeles Somos’ que se lleva a cabo en la mañana del 1 de noviembre.

“Hacemos una invitación a los padres de familia y a todos los cartageneros en general a que mantengan el uso de tapabocas, el porte de gel antibacterial y el lavado de manos, que no lo podemos abandonar porque todavía el virus sigue rondando y un descuido por cualquier circunstancia nos puede conducir al rebrote y a tomar medidas estrictas como las que tocó asumir en el pasado”.

“Queremos tomar esas medidas no para que los niños no disfruten sino porque si no nos cuidamos puede haber consecuencias más graves de las que hoy tenemos por la pandemia”, manifestó el secretario. (Le recomendamos: Distrito prepara decreto para celebración de Halloween en Cartagena)