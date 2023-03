¿Este 20 de marzo será ‘Lunes sin moto’? Recuerde cómo aplicarán las medidas

La medida que mayor conmoción o impacto causó fue el cambio de los días sin moto, los cuales pasaron de ser los viernes a los lunes. Lea: Atención: ya no será viernes sin moto; cambia el día

¿Será lunes sin moto? La respuesta es no. Y no habrá porque se trata del tercer lunes del mes y la medida solo aplica para los segundos y los últimos lunes. En consecuencia, sí podrán transitar las motos este próximo 20 de marzo.