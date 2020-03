Estas son las recomendaciones para presentar las pruebas Saber 11

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), entrega recomendaciones para evitar contratiempos, antes y durante la presentación de las pruebas Saber 11 Calendario B, Pre Saber y Validación de Bachillerato Académico, que 102.403 ciudadanos presentarán este domingo 15 de marzo.

“Reiteramos el llamado a todos los citados para que el día de las Pruebas no olviden llevar consigo el documento de identidad sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar -en caso de pérdida o de no haber sido expedida aún- o pasaporte vigente”, informó Mónica Ospina Londoño, Directora General del Icfes.

Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá realizar el examen y no se aceptarán fotocopias de ningún documento de identidad. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

Lineamientos del COVID-19

El Instituto confirma que las Pruebas de Estado se realizarán este fin de semana siguiendo los lineamientos entregados por el Gobierno Nacional de continuar la normalidad académica en los entornos educativos, a raíz de los casos reportados en el país de Coronavirus (COVID-19).

“Hemos estado en constante comunicación con los Ministerios de Educación Nacional y de Salud y Protección Social”, anunció la Directora General del Icfes, e invitó a los citados a consultar en este enlace la Circular 11 del 9 de marzo de 2020, que contiene las medida para la prevención, manejo y control de Infecciones Respiratorias Agudas – IRA- en instituciones educativas.

También se tiene permanente contacto con las Secretarías de Salud de las ciudades donde se han presentado casos confirmados para tomar las acciones preventivas pertinentes. Dentro de las recomendaciones resaltamos el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas si la persona tiene síntomas de gripa, utilizar pañuelos desechables a la hora de sonarse, al momento de estornudar o toser cubrirse boca y nariz con el antebrazo, entre otras.