Estas son las medidas de seguridad, orden público y horarios para Fin de Año

La Alcaldía de Cartagena anunció el borrador de un nuevo decreto con medidas específicas de seguridad y convivencia para la temporada de Navidad y Año Nuevo, buscando garantizar la tranquilidad tanto de los cartageneros como de los turistas que visitan la ciudad en esta época festiva.

Aquí están los aspectos más destacados del borrador del decreto, el cual estará abierto al público durante 2 días, para que la ciudadanía lo analice y pueda hacer comentarios u observaciones.

1. Prohibición de pirotecnia: Desde la expedición del decreto hasta el 21 de enero de 2024, queda prohibida en el Distrito la fabricación, porte, almacenamiento, venta, distribución, manipulación y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o cualquier artefacto explosivo al aire libre o en espacios cerrados, de categorías dos y tres, conforme a la Ley 2224 de 2022. Sin embargo, se permitirán espectáculos públicos con fuegos artificiales o artículos pirotécnicos de categorías tres y profesional, siempre que cumplan con todas las medidas de seguridad y sean autorizados por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana. Lea: Cartagena se alista para la temporada navideña y de Fin de Año

2. Prohibición de fósforo blanco en pirotecnia: Se prohíbe totalmente la producción, fabricación, manipulación o uso y la comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco.

3. Menores de edad infractores: Los menores de edad que infrinjan estas normas serán conducidos por la Policía de Infancia y Adolescencia, con las formalidades señaladas en la Ley 1098 de 2006, ante la autoridad competente para determinar las medidas de protección a adoptar en los términos de la Ley 1098 de 2006.

Los representantes legales del menor infractor, o a los adultos que permitan o induzcan al menor o a quienes se les encontrase responsables por acción o por omisión de dicha conducta, se harán acreedores a la sanción pecuniaria establecida en el artículo 30 parágrafo 3 de la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio de las demás sanciones penales acorde con la normatividad vigente. Lea: Entregan dotación y presentan policías para reforzar la seguridad en Cartagena

4. Horarios de establecimientos de comercio: Se establecen horarios específicos para diferentes tipos de establecimientos, a partir de la expedición del decreto y hasta el 21 de enero de 2024:

- Bares, gastrobares, discotecas, estaderos, cantinas, tabernas, billares y cualquier establecimiento con venta y con consumo de bebidas alcohólicas en el local (Código CIUU: 5630). De 10 a.m. a 3 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Casas de alquiler para eventos, salones de recepciones y fiestas sociales, casinos, salones de juego localizados, con o sin venta y con consumo de bebidas alcohólicas (Código CIUU: 5621, 9200). De 10 a.m. a 3 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Centros o clubes sociales públicos o privados, cuando ofrezcan servicios o actividades de recreación y cuando expendan bebidas alcohólicas y realicen bailes o cualquier tipo de espectáculo que no sea dirigido exclusivamente a socios o accionistas, sino que sea dirigido al público en general (Código CIUU: 9007, 9329, 9499). De 10 a.m. a 3 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Restaurantes: Funcionamiento desde las 5 a.m., pero la venta de bebidas alcohólicas será de 8 a.m. a 2 a.m. del día siguiente, extendiéndose hasta las 4 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

- Tiendas, salsamentarias, estancos, licorerías, cigarrerías y similares: Desde las 5 a.m, pero la venta de bebidas alcohólicas será de 10 a.m. a 11:59 p.m., extendiéndose hasta la 1 a.m. los días 7, 24 y 31 de diciembre de 2023.

* El propietario o responsable de cualquier establecimiento comercial o abierto al público donde se expendan y/o consuman bebidas alcohólicas, que infrinja lo establecido en el decreto será objeto de las medidas correctivas establecidas para cada comportamiento contrario a las normas de convivencia, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables a dichos establecimientos por violación a las normas.