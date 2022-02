Otra emergencia con alto impacto fueron los incendios domésticos. 31 casos en toda la ciudad estuvieron repartidos entre las tres localidades. Fernando Abello, director de la OAGRD, hizo un llamado especial a mantener el sistema eléctrico de las viviendas, una de las principales causas de este tipo de incendios en la ciudad.

“Hacemos el llamado acostumbrado a no sobrecargar los sistemas eléctricos de las viviendas, no empatar cables, mucho menos cintas o bolsas. Tampoco dejemos conectado el cargador del celular. Debemos tener especial cuidado con todos los elementos inflamables, no dejarlos cerca a cortinas u otros elementos en la casa que puedan entrar fácilmente en combustión”, dijo Abello.

Durante enero, también se reportaron 7 incendios de vehículos, 2 rescates en ascensores, 8 incendios de redes eléctricas, 6 colapsos parciales de estructuras en vivienda, un árbol caído, 6 escapes de gas, 12 operaciones de rescate en los que se salvó a más de 30 personas y se reportaron 4 personas fallecidas por inmersión.