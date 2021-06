“Aquí sí vale el dicho quien lo vive es quien lo goza, más bien quien lo sufre. ¡Es horrible! Están convirtiendo a San Diego en un prostíbulo”.

Así lo advirtieron a El Universal residentes de este barrio, en el Centro Histórico, quienes explicaron las razones de su afirmación.

“Están convirtiendo a San Diego en el anterior Tesca (la más famosa zona de tolerancia donde se permitía la prostitución en los años 30). Tengo quejas de vecinos de la calle El Jardín, los Siete Infantes, San Pedro Mártir, Quero, en casi en todas las calles hay inconformidades por las fiestas, los escándalos, las muchachas que entran y salen”, contó un sandiegano, quien prefirió mantener en reserva su identidad.

Indicó que esta situación se da porque “alquilan las casas para hacer fiestas donde intervienen muchachas. A veces ellas se quejan porque los clientes no les pagan lo acordado o por otros pleitos. Hacen escándalos y traen a la Policía. Están convirtiendo esto en Tesca. Queremos que hagan una zona de tolerancia fuera del Centro Histórico”.

Otro vecino recalcó que “no estamos en contra de que esas muchachas se rebusquen como tengan que hacerlo, si esa es la profesión más antigua del mundo, pero no pueden convertir el barrio en ese espacio”.

Por ello, insisten en que “las casas que tengan para ese tipo de actividades deben adecuarlas, insonorizarlas, de tal manera que no nos incomoden al vecindario. Esa es nuestra querella. No estamos diciendo que no hagan nada, que hagan todo lo que quieran, pero con respeto y responsabilidad”.

“O -agregan- que nos digan que nos vayamos y nos compren las casas. Casi a diario llamamos a la Policía, ponemos quejas a través del colectivo Somos Centro Histórico; vienen, pero se burlan. Por un lado sale la Policía y por el otro vuelven y suben el volumen, forman la misma algarabía”.