“Estamos sin casa y con deudas”: propietarios de apartamentos de los Quiroz

Con carteles y gritando arengas, estaban esta mañana en los bajos de la alcaldía, en la Plaza de la Aduana, algunos de los propietarios de los edificios de los Quiroz, quienes aseguran que el Distrito tiene más de 7 meses de no pagarles los arriendos de las viviendas donde se están hospedando desde que fueron desalojados de sus apartamentos.

Además indicaron que los bancos siguen cobrándole los intereses de los préstamos que a muchos les tocó hacer para tener un hogar propio.

“Nos siguen llegando los recibos de servicio público, los bancos nos llaman a cobrarnos y el Distrito no nos paga como debe ser, exigimos respuestas, pues no podemos seguir en lo mismo. No tenemos casa pero sí muchas deudas”, señaló uno de los protestantes.

A pesar de que un Juez de Control de Garantías emitió las órdenes y los compromisos pactamos entre los propietarios de los apartamentos ubicados en los 16 edificios que fueron construidos ilegalmente por el denominado Clan Quiroz y la alcaldía, muchas de estas personas siguen en la incertidumbre sin saber qué más deben padecer.