“Estamos nadando en aguas llenas de excremento”: vecinos del Barrio Chino

“Hace más de tres semanas cayó un aguacero en Cartagena que hizo colapsar las alcantarillas y los registros del Barrio Chino, desde entonces tenemos manjoles taponados y emanando aguas llenas de excrementos. En mi casa hay un registro botando excrementos constantemente, que se riegan por todo el patio. Cuando llueve es peor. Por ejemplo, esta madrugada cayó una lluvia y toda la casa se me llenó de esas aguas contaminadas. Yo soy hipertensa, tengo diabetes y no puedo moverme bien por una neuropatía en la pierna derecha. Mi esposo y mi hermana son quienes lidian con esas aguas hediondas y las intentan sacar, pero de nada sirve porque al rato otra vez se rebosan los registros”, aseguró la mujer.

La dueña de la vivienda es Raquel Sabalza, quien hizo un llamado desesperado a Aguas de Cartagena para que resuelva pronto la emergencia sanitaria, pues según ella han transcurrido más de 20 días y aún no se destapan las redes de alcantarillado de la zona. En su casa viven tres personas más, pero no son las únicas afectadas, ya que hay otras viviendas en el denominado Callejón Carrillo padeciendo por la fuerte contaminación.

En el Callejón Carrillo contaron que operarios de Acuacar llegaron el viernes pasado a inspeccionar las redes, comprometiéndose a regresar el fin de semana para resolver el daño, pero no han vuelto. Los habitantes afirman que la emergencia no es producto de la subida de la marea en la ciénaga de Las Quintas, sino del taponamiento de las redes sanitarias. “Nos hemos cansado de llamar, tenemos los reportes, y aún así no nos vienen a solucionar, ya no podemos seguir respirando esta hediondez”, finalizó Raquel.

La empresa Aguas de Cartagena se pronunció acerca de la queja en esta zona, asegurando: “Brigadas de alcantarillado fueron y revisaron el predio de la señora, pero para solucionar el problema se requiere un operativo técnico especial, que se realizará este miércoles, y con ello se espera controlar ese vertido”.