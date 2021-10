Estamos dispuestos a conciliar, revisar qué se puede mejorar, porque los proyectos son buenos pero no perfectos”.

Menzel Amín Avendaño, presidente de KMA Construcciones.

No obstante, Amín Avendaño manifestó que continúa dispuesto a conciliar. “Nosotros realmente entendemos la posición del alcalde y la respetamos. Él no es amigo de los peajes, lo entendemos, pero la ley es para todos y nosotros tenemos derechos adquiridos por todo este trabajo que se ha venido haciendo con la Alcaldía de Cartagena desde 2014, indistintamente de una posición personal que la respeto pero no la comparto”.

Destacó que: “Estamos dispuestos a conciliar, revisar qué se puede mejorar, porque los proyectos son buenos pero no perfectos. Podemos revisar qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, porque el COVID también cambió muchas situaciones”.

“Las recomendaciones de la agencia son en ese sentido -agregó Amín Avendaño-, porque nosotros también le hemos dicho al alcalde, tenga la plena seguridad que todo lo que hemos hecho cumple el arraigo a la ley. Aquí no se ha volado ningún proceso, si salen a decir que no se cumplió con tal cosa todo eso es falso”.