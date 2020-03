Los abuelitos en Cartagena están acatando las órdenes

El señor Humberto Estrada Castaño tiene 77 años. En su historial clínico cuenta con una operación a corazón abierto, perdió la visión en un ojo y sufre de hipertensión. Sus días son tranquilos y ha sabido asimilar la vejez con alegría, pues dice que se siente activo y en ningún momento ha perdido las ganas de vivir.

Sin embargo, cuando escucha la palabra coronavirus se sobresalta de la silla y dice “¿y quién no tiene miedo? Todo el mundo anda con miedo. Yo no quiero que esa enfermedad me coja. Ojalá que eso no llegue acá, con la ayuda de Dios no nos afectará”.

Él es uno de los 45 adultos mayores que se reúnen diariamente en el Centro de Vida del barrio San Francisco, donde desde hace varias semanas se les ha brindado información a cerca de esta enfermedad para que tomen las medidas preventivas pertinentes.

“Sí he escuchado del virus, apenas uno prende el televisor es lo primero que ve, noticias de eso por todas partes. Aquí en el Centro de Vida nos han dicho que nos lavemos las manos antes de merendar, antes de almorzar y a cada rato, también nos debemos cuidar en nuestras casas, lo importante es saber protegerse”, señaló el hombre, quien se radicó en Cartagena hace casi 30 años. (Lea: Coronavirus: ¿Hasta cuándo se suspenden eventos deportivos en Colombia?)