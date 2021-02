La lucha de líderes comunales y residentes del barrio Torices para no permitir la entrada en funcionamiento de una estación de servicios en el sector Loma del Diamante, sigue teniendo voces de respaldo que certifican la supuesta irregularidad de la obra.

Ya el pasado 10 de noviembre la Personera Distrital, Carmen de Caro, revisó la licencia de construcción y logró que se suspendieran los trabajos al confirmarse que no estos no seguían los lineamientos de dicha licencia. La obra fue sellada y a la fecha, pese a estar casi terminada, no ha podido abrir sus puertas al público.

Recientemente se conoció que un arquitecto que ha estado vinculado a la Secretaría del Interior del Distrito, Alberto Clavijo, realizó un peritaje en el lugar y determinó que en efecto la estación de servicios no se rige bajo los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

La visita técnica del profesional se realizó el 10 de noviembre de 2020 y el dictamen fue rendido con ocasión a un proceso policivo iniciado ante la Inspección de Policía de Policía de la Comuna 2 del Distrito de Cartagena.

“Se observó que tiene instalados dos surtidores de combustible que hoy están recubiertos de cartón y plástico para protegerlos de la intemperie. Así mismo, se observó que tienen instalados tanques subterráneos de suministros de combustible. En la parte posterior se observa una edificación de tres pisos en obra blanca, piso en porcelanato, paredes estucadas y pintadas, y cielo raso en drywall. Falta carpintería y algunos tomacorrientes e interruptores”, sostiene el informe sobre algunas cosas halladas en la visita, y como conclusión indica: “según lo establecido en el POT el uso del suelo es mixto 2, y la obra no cumple con este requisito”. Finalmente, se conmina a la Curaduría Urbana N°1 a resolver las dudas respecto a la licencia de construcción.

Piden actuaciones

El gestor cívico de la zona y director de la veeduría Vesseincol, Álvaro Schorbogth, sostuvo que aún están a la espera de que se produzcan decisiones radicales por parte de las autoridades, ya que el sector donde está levantada la obra es de uso residencial. “El Inspector de Policía que lleva el caso se niega a tomar acciones dentro del procedimiento y a tomar decisiones de fondo, aún teniendo en su poder el dictamen pericial que expidió el arquitecto. La mencionada construcción se inició a principios del año 2020, bajo la complicidad de la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena, entidad que expidió una licencia irregular en contravención a las normas de uso del suelo del POT, además la expedición fue confusa porque se dio en la modalidad de remodelación y adecuación, siendo que en esta zona nunca ha existido una estación de servicios. Ahora la construcción está finalizada bajo la indiferencia e inoperancia de las autoridades distritales que nada han hecho para garantizar los derechos de la comunidad vecina del barrio Torices”, aseguró Schorbogth.

Por otra parte, cabe recordar que según los vecinos la obra se inició sin hacer ningún tipo de socialización con la comunidad.

En un informe previo, desde la Secretaría de Planeación del Distrito precisaron que: el artículo 242 del POT de Cartagena establece que: “No se permite la ubicación de estaciones de servicio en las áreas donde exista actividad residencial como uso principal o complementario, o viceversa”.