“Está todo muy bueno, pero que incluyan todas las placas rajadas”

No obstante, este martes 7 de junio algunos miembros de la comunidad realizaron una protesta pacífica en el lugar, para solicitar que los arreglos contemplen no solo los tramos donde estaban los huecos sino las losas agrietadas, ya que hay un par con evidente deterioro que no están incluidas en la obra.

“No es lógico que dejen ese pedazo de calle así, son placas con grietas, rajadas, que en cualquier momento empiezan a partirse por el constante paso de los buses de Transcaribe. No queremos que por no arreglarlas ahora vayan a formarse en ellas los mismos huecos que habían metros adelante, pedimos que las arreglen también”, aseguró José Gómez, uno de los líderes comunales del barrio.

Al respecto, desde la Secretaría de Infraestructura respondieron que dichas placas no se encuentran proyectadas para este periodo, pero su reparación sí será incluida en la Fase 3 del proyecto de mejoramiento de la malla vial de la ciudad.

“Nosotros nos comprometimos con llevar a cabo la reparación de dos tramos, uno de 120 metros y un segundo 130 metros para un total de 250 metros de vía recuperados. Es importante destacar que esto se hizo dentro de la Fase 1 de malla vial, bajo la modalidad de monto agotable, por lo tanto las obras llegan a un alcance tanto como el monto lo permita, y por eso se repararon los tramos propuestos que fueron socializados con la comunidad desde la estructuración del mismo proyecto”, sostuvo Luis Villadiego, director de la SID.

El funcionario dijo que en los alrededores es probable que existan más placas que requieran arreglos, por eso su equipo técnico está evaluándolas para determinar si de ella hacen parte redes de alcantarillado, ya que existe la posibilidad de que las intervenciones sean complementadas con el apoyo de Aguas de Cartagena.

“Nosotros podemos seguir aumentando las intervenciones en la siguiente fase, habíamos sido enfáticos en que la Fase 3 de la malla vial la queremos convocar antes de que finalice este trimestre para que durante el segundo semestre se puedan ejecutar con los recursos que se logren incorporar por parte del Concejo Distrital, esa siguiente fase volverá a ser con un monto agotable. De lo que sí podemos dar plena garantía es que la calle del Mamón se encuentra completamente rehabilitada, en unas mejores condiciones para la movilidad de la ciudad. El primer tramo está en funcionamiento y el segundo tramo se habilitará una vez alcance la resistencia de los concretos, pero la circulación está mejor garantizada con los trabajos que se hicieron”, finalizó Villadiego.