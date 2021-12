El puente Las Palmas ha sido tema de interés durante los últimos días, inicialmente porque la obra está próxima a entregarse y ha tenido retrasos, pero ahora también debido a las críticas que ha recibido por parte de ingenieros y residentes de Manga. Por ello, la Secretaría de Infraestructura, se pronunció al respecto con el fin de resolver las inquietudes de la comunidad.

“Esto no cumple ninguna norma, está montado sobre los mismos apoyos que se encuentran deteriorados. Montaron unas vigas metálicas encima y el puente va a entrar en vibración por ser metálico, tampoco no utilizaron bandas de neopreno para controlar esos movimientos. Eso entrará en vibración, y en cuanto eso ocurra, habrá que volverlo a inhabilitar”, expresó el ingeniero Jorge Rocha.

Lea: Critican obras del puente Las Palmas a vísperas de su entrega

Otro de los comentarios vino por parte del ingeniero Alfredo Pineda, quien manifestó sus inconformidades a través de Twitter: “en la estructura armada se observa que no existe aislamiento entre la estructura metálica y la placa del puente. No se aprecia tratamiento anticorrosivo previo. Se observa que no existe anclaje o conexión entre la estructura metálica y las vigas de concreto. Apoyo simple. Debió usarse soportes de neopreno”.

Infraestructura responde

Tras las críticas, El Universal consultó con el secretario de Infraestructura, Luis Villadiego sobre los cuestionamientos de ingenieros y también de la comunidad, para aclarar los aspectos que generaran inquietudes

En primera instancia, Villadiego explicó que la Secretaría de Infraestructura estructuró todo este proceso basándose en unos cálculos y en un asesoramiento por parte de los ingenieros estructurales, aclarando que estos no se apoyan en la secretaría.