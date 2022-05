La Armada reiteró que su objetivo principal será defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Las inscripciones están abiertas durante todo el año en los Distritos de Incorporación Naval a nivel nacional. “Se recuerda al aspirante que la Armada Nacional aplica en las modalidades de incorporación para prestar el servicio militar como Infante de Marina Bachiller (12 meses), e Infante de Marina Regular (18 meses)”, informó la institución. (Consulte además: ¿Aún no defines tu situación militar? Conoce la convocatoria de la FAC)

La Armada Nacional convoca a todos los jóvenes mayores de 18 y menores de 23 años y 11 meses que aún no han definido su situación militar, para que presten su servicio militar sin ningún costo como infantes de marina bachilleres y regulares. De acuerdo con la institución “vivirán una experiencia que forjara su carácter y les hará crecer como personas y ciudadanos de bien.” (Lea: Comunidades negras y raizales no tendrán que prestar el servicio militar)

Tenga en cuenta:

La Armada Nacional solo autoriza al personal militar y civil de sus Distritos de Incorporación Naval a nivel nacional para gestionar tramites de incorporación para prestar el servicio militar, los cuales no tienen ningún costo. No acuda a tramitadores, ni pague dineros a terceros, pues puede ser objeto de estafa.

De igual forma se recuerda que la Dirección de Incorporación Naval o el personal militar que hace parte de esta dependencia no organiza planes turísticos para los familiares que desean visitar y acompañar a los jóvenes que prestan su servicio militar en la Armada Nacional en ceremonias tales como juramento de bandera, licenciamientos, etc; ni autoriza a ninguna empresa o persona particular para tal efecto.