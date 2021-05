“Hemos pedido a la Contraloría, Procuraduría y Ministerio de Salud un acompañamiento y lo han vienen haciendo; lo que falta para arrancar las obras es que se apruebe la reincorporación de recursos, la solicitud ya está en el Concejo, pero si la corporación no lo aprueba, no los podemos usar”.

De acuerdo con el funcionario, otro de los problemas que se está solucionando es el vencimiento de las licencias de construcción.

“El único que tiene licencia de construcción es Daniel Lemaitre, que una vez arranquen las obras puede estar funcionando en dos meses, en los otros las licencias no están vigentes porque están vencidas o no se tramitaron o no abarcan el alcance que tiene actualmente el proyecto”.

Añadió que ahora la Curaduría entra a hacer un reconocimiento de obra. “Estamos haciendo ese trámite, organizando los papeles, los documentos y apenas Bayunca, Canapote, Barú y Pozón tengan su licencia, se van reanudando. Estamos ad portas de hacerlo”.

Villadiego también expresó que el próximo año se pretende llevar a cabo una etapa dos dentro de los hospitales. “Lo que queremos es que este año se terminen esos diseños para pedir unos recursos y el otro año estar ejecutando más hospitales, pero ya con otro contratistas, otro proceso y otros recursos”.