“Esperamos que lo que hizo en Santa Rosa lo repita acá”: animalistas a Dumek

Y si ese clamor no basta, el Tribunal Administrativo de Bolívar recientemente ratificó el fallo de la jueza Hirina Meza Rhenals, el de 2017, solicitando informes para el 29 de abril de 2024 de las gestiones ejecutadas por las Secretarías de Infraestructura, Hacienda, General, y la Dirección de Apoyo Logístico con relación a la construcción del Centro de Bienestar Animal.

De tal manera que, las organizaciones animalistas piden a la administración de Dumek Turbay promover la construcción de una política pública que garantice el bienestar de esta población y gestionar lo que sus antecesores no han hecho.

Y con las administraciones siguientes a la de Duque las carencias pervivieron, según indican los animalistas de la ciudad, pues aseguran que el ámbito sigue sin robustecerse en pro de los derechos de seres sintientes, designados así por la Corte Constitucional, y aún no hay rutas de atención claras ni datos ni estadísticas certeras sobre la población animal en condición de abandono.

“Dentro del Plan de Gobierno está consignada la protección animal y lo que más nos duele es que veníamos con un presupuesto miserable de 70 millones de pesos; el año anterior fueron 58 millones de pesos y desde que se posesionó el alcalde Manolo Duque no recibimos más presupuesto, se lo gastaron todo en OPS”, indicó De Zubiría en 2017.

“La experiencia ya la tenemos”

Según el abogado Cárcamo, este es un “chicharrón” que heredo la Alcaldía de Dumek Turbay, “pues les acaban de notificar sobre la orden de cumplimiento del Centro de Bienestar Animal de Cartagena, una acción que viene de años atrás, de administraciones que no hicieron nada o solo se quedaron en los lineamientos”, sostuvo.

Al respecto, el mandatario cartagenero expresó: “Por ahí alguna vez leí un refrán que me gustó mucho: ‘El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas’. A Alejandro Riaño y al país, hace unos días a bordo de un coche eléctrico, les recalqué que soy animalista y bajo esa premisa serán encaminadas todas las políticas públicas de nuestro gobierno. No es momento de mirar por el retrovisor y buscar culpables sobre el porqué no se cumplieron las órdenes judiciales; sino de enfocarse en revisar técnicamente la información con las dependencias relacionadas y sacar adelante todo lo que beneficie a los animales”.

Y resaltó: “En lo que sí toca mirar por el retrovisor es en un caso de éxito, el cual es El Guardián en Santa Rosa, un espacio que construí como gobernador de Bolívar y que servirá como modelo para el que Cartagena merece. La ciudad y las organizaciones animalistas pueden estar seguros que este tema será prioridad y no volverá a ser ignorado”.