“Eso no puede volver a pasar”: Alcaldía a palenqueras que protagonizaron riña

El pasado martes 16 de enero se hizo viral en las redes sociales un video de dos palenqueras protagonizando una pelea en pleno Centro Histórico de Cartagena. La situación causó rechazo por parte de los internautas quienes aseguraron que este tipo de hechos dañan la imagen turística de la ciudad.

Video: palenqueras protagonizan pelea en pleno Centro Histórico

Horas después, la asesora para Asuntos de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras de la Alcaldía de Cartagena, María Torres Pérez, se reunió con ellas y con miembros de la Policía para realizar una conciliación.

“Estamos para solucionar este percance y tener la certeza de que no va a volver a pasar mediante unas líneas de acción y un plan que pensamos trabajar con el fin de que esto no vuelva a ocurrir y no perjudicarlas a ellas en su ejercicio diario que es tan importante para Cartagena”, manifestó.