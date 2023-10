“Ese pepino gigante es mío”: polémica por hortaliza que se hizo viral

“Buenas tardes, aquí en San Jacinto Bolívar. (...) Este es el pepino más grande que se ha visto en los Montes de María, pesa 12 kilos y medio. Grábenme, yo soy Néstor Ochoa”, fueron las palabras del hombre en el video, quien no tardó en hacerse viral. De inmediato, cientos de internautas y portales comenzaron a compartir la noticia, felicitándolo por este enorme ejemplar. Lea también: Proyecto del canal del Dique: se inicia el mantenimiento de vías

Tras el revuelo que causó la publicación en Cartagena y Bolívar, días después apareció un hombre llamado Alexis Catalán, asegurando que el señor Néstor Ochoa no era el dueño de este pepino, era tan solo un amigo que pasó por su negocio y aprovechó para grabar el video sin su consentimiento.

Alexis Catalán es un campesino de los Montes de María, quien cultivó el pepino gigante. Pese a su falta de habilidades tecnológicas, el tamaño de la hortaliza nunca se destacó en las redes sociales, y cuando lo hizo, no fue para darle el mérito que tanto esperaba merecer.

"Todo comenzó por una papeleta de semillas que me regalaron en un programa de cultivos donde estoy registrado. Cuando sembré me salieron tres matas, pero había una de ellas que siempre se destacó porque se veía mejor que las demás. Nada más echó un solo ejemplar, y con el paso de los días crecía con un tamaño fuera de lo común", contó Alexis Catalán.

Respecto a la polémica por el video que circula en redes del supuesto dueño del pepino, expresó lo siguiente:

“Es mentira que ese señor es el dueño del pepino, él tiene un puesto donde vende toallas, decidí mostrarle el ejemplar porque él no me quería creer que yo tenía un pepino de más de 80 centímetros. Yo lo dejé con el pepino y salí a parquear la moto, cuando regresé pensé que se estaba tomando solamente una foto, pero luego me entero que estaba grabando un video y que se hizo popular en las redes sociales”, contó Catalán.