“Ese pedazo de El Country huele peor que el mercado de Bazurto”

Consultada sobre la queja de los líderes de El Country, la empresa Veolia respondió que efectivamente se trata de un punto utilizado para la recolección de “vehículos satélites”, pues este barrio al tener tantas calles angostas requiere que la recolección se haga con chivas, que son vehículos pequeños, los cuales posteriormente son dirigidos al punto de encuentro donde se hace el transbordo a los compactadores.

“Se buscó ese sitio porque no tiene ninguna vivienda cercana, colegio u hospital y por ende no hay una afectación directa a las personas. No obstante, hemos observado que esta operación satélite ha traído como consecuencia que ahí se cree un punto crítico de arrojo de basuras. Por eso, para efectos de evitar molestias de la comunidad o de no causar contaminación, hemos decidido que a partir de hoy haremos esa recolección en otro punto. Ya no será más allí”, manifestó una vocera de la empresa. Este lunes 8 de mayo se definirá el nuevo lugar para realizar los procesos.