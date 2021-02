Nilson Ospino, representante legal del Consejo Comunitario de El Zapatero, aseguró que la alegría es general en la vereda y que todos esperan ver pronto el agua saliendo de los grifos. “Aún a nosotros los líderes no nos han dicho nada de manera oficial, por eso estamos esperando reunirnos y conocer más del proyecto. El pueblo está muy feliz, ya se ven los resultados de tantos años de luchas y gestiones. Estamos muy agradecidos con las administraciones por cumplirnos ese sueño, nos encontramos a la expectativa y ojalá todo resulte sin contratiempos”, expresó el líder.

Los residentes también esperan que aparte del acueducto se les adecue la vía de acceso, no en asfalto porque no hay alcantarillado, sino que le instalen varios box coulvert para que cuando llueva no queden incomunicados y mientras se hace el acueducto puedan ir sin problemas a buscar el agua potable a la pileta.