Una grave denuncian hicieron varios residentes de barrios aledaños a la avenida Pedro de Heredia como Los Ángeles, Chipre o San Antonio, asegurando que algunos establecimientos de comercio como bares o discotecas se están extralimitando con los permisos obtenidos de parte de la Alcaldía, y están causando afectaciones a los vecinos.

Los afectados, que pidieron reserva de sus nombres por seguridad, señalaron que estos lugares no cierran a la hora estipulada y tampoco cumplen con los protocolos de bioseguridad. Agregaron que la música sobrepasa los decibeles permitidos y eso no les permite dormir con tranquilidad ningún fin de semana. “Hay mucho desorden. Esas discotecas deben cerrar a las 12 de la noche pero algunas no lo hacen, a esa hora meten a sus clientes y se encierran, eso es peor porque no puede haber aglomeración en espacios cerrados. El riesgo de contagio allí es altísimo, no tienen presente la delicada situación que vive otra vez Cartagena”, aseguró un residente, agregando que incluso las personas que llegan después de medianoche también son aceptadas.

“Dejan a uno o dos trabajadores afuera vigilando y cuando pasa la Policía avisan que bajen el volumen, tenemos evidencia, después vuelven con el escándalo. El golpe que produce el bajo de la música se siente en las viviendas, en los cuartos, y no dejan dormir a la comunidad”, agregó el vocero.