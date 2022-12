“Es una persecución”: dueña de polémico kiosco reconstruido en Bocagrande

Mauren Johana Rivero Marimón es la dueña del negocio que fue reconstruido en las playas de Bocagrande frente al Hotel Decameron que generó polémica en la ciudad, porque al parecer estaba ocupando el espacio público. Esta mujer de tres hijos le contó a El Universal, que su negocio funciona en ese sitio desde hace 9 años y que actualmente tiene 14 empleados sin incluir a los carperos de esa playa. (Lea: Video: La polémica reconstrucción de “una casa” en playas de Bocagrande)

“Hace más de nueve año estoy en ese sitio. Mi suplicio empezó en el 2018 cuando intenté legalizarme con un permiso de la Alcaldía como lo hizo el Bonny. En pandemia me hicieron un desalojo que no fue desalojo porque yo estaba cumpliendo con la restricción de no poder salir y la vigilante que me cuidaba el kiosco me dijo que había personal de espacio público y removieron todo. En ese entonces no dejaron el acta de dicha diligencia”, indicó. (También le puede interesar: Protección Costera: piden que se haga la reglamentación de playas)

Rivera Marimón aseguró que después de esa situación, ella inició un proceso para volver al lugar y seguir con su negocio. Dijo que con la Personería se le hizo la restitución: “Tengo mi página en redes sociales. Antes de volver al lugar radiqué un documento ante la Secretaría del Interior solicitando que me dieran puntos claros para el retorno a mi lugar de trabajo y solo me respondieron que el regreso de los actores de playa sigue en pie. Yo no estoy incumpliendo las normas con mi retorno”.