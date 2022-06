Este martes, 31 de mayo, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, volvió a referirse a la solicitud de su suspensión por parte de la Controlaría Distrital tras una indagación por la ejecución del contrato S.A. BUS – DADIS-UAC-047-2021, celebrado para la compra de pruebas rápidas de COVID-19 en el 2020.

En medio de un plantón que sus simpatizantes y seguidores realizaban en la Plaza de la Aduana, el burgomaestre sostuvo que a él lo eligieron los cartageneros no para convertir la ciudad en Dubai, sino para acabar la corrupción, porque esta trae pobreza.

“Cuando se roban el presupuesto, el presupuesto de la salud, de la educación eso trae pobreza. Colombia no es una democracia si no una cleptocracia. Donde todos se ponen de acuerdo para robarse el billete”, aseguró.

(Lea aquí: “No queremos un padrastro, queremos a nuestro papá”: seguidores de Dau)

Añadió: “Antes, como la Alcaldía es la que gasta el billete y hace los contratos, entonces el Concejo coloca OPS y le da contratos para que alcalde robe y deje que ellos roben también. Pero si el alcalde va a robar solo y los deja a ellos por fuera del paseo, le echan al contralor y como este es elegido por los concejales siempre había un contubernio, todos comían. Ahora como el alcalde no deja que roben, los concejales están pasando cable. No han podido recuperar lo que invirtieron en su campaña y por eso están desesperados, heridos. Están haciendo todo lo posible para sacarme”.

William Dau afirmó que ahora la Contraloría sacó un contrato de la compra de pruebas rápidas de COVID-19 en el 2020 y ordenó la suspensión de Johana Buena del Dadis y la suya con la excusa de evitar que intervengan en la investigación fiscal.

“Ordenan suspenderme no porque me robe la plata, si no porque puedo hacer chanchullo con la investigación y evitar que escondamos algo. Pero qué voy a amañar yo de un contrato de hace dos años, que las pruebas y la documentación ya las tiene la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Ellos piensan que si me sacan a mi y a mis funcionarios, el Concejo ya viene dictando mociones de censura contra varios, pueden robar y con el siguiente alcalde van bien”, declaró.