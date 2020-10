Con paseos por la bahía, jornadas de pesca y buceo arrancó el 1 de septiembre la reapertura del sector náutico en Cartagena. El muelle turístico de La Bodeguita y otras nueve marinas reactivaron sus operaciones con los protocolos de bioseguridad autorizados por el Ministerio de Salud en medio de la pandemia por el COVID-19.

La Dirección General Marítima (Dimar) ha liderado los operativos de control en los diferentes muelles para garantizar que operadores de lanchas y embarcaciones cumplan los lineamientos establecidos. Sin embargo, en los últimos días han aumentado las denuncias por fiestas en embarcaciones con música a todo volumen y sobrecupo en la bahía interna y en la Ciénaga de Cholón. Lea: Video: yates a todo volumen y con sobrecupo en la bahía y Cholón

Lo anterior llevó a las autoridades a prohibir el fondeo de embarcaciones en este polémico balneario y a aumentar los operativos de control. Lea: Fondeo de embarcaciones está prohibido en Cholón

“Este fin de semana vamos a aumentar los operativos y a imponer sanciones a quienes estén violando la norma. Si todavía no está permitido fondear en ninguna parte de Parques Naturales no podemos permitir que suceda lo que pasó este sábado con rumbas en los yates”, sostuvo el secretario del Interior David Múnera.

La situación alertó a la Asociación Náutica de Colombia (Asonáutica) quienes solicitan a las autoridades emitir las sanciones necesarias para las empresas y personas naturales que permanezcan en el mar sin bioseguridad.

“Desde Asonáutica rechazamos de manera contundente todos los actos que vayan en contra del no cumplimiento de las medidas de bioseguridad implementadas por las autoridades competentes. Como gremio hemos hecho un gran esfuerzo desde hace cuatro meses para lograr esta apertura gradual y desde el interior de la organización todas las empresas están comprometidas con el cumplimiento de las medidas. A todos nos conviene que esto funcione”, expresó Liliana Cerro, directora ejecutiva de Asonáutica.

El gremio, además, pide aunar esfuerzos para promover el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para una reactivación responsable de este sector.

“Es importante resaltar que es una gran minoría la que no está cumpliendo. Es una muy pequeña porción pero sí hay que sancionar de manera ejemplar para que no se vea afectado todo un gremio y no se vuelva a cerrar la náutica en Cartagena”, dijo Cerro.

Y agregó “Nuestro mensaje es sí a las medidas de bioseguridad y castigar a la minoría que incumple”.