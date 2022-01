Desde Cartagena el presidente de la República, Iván Duque, descartó extremar medidas por aumento de casos en el país por la variante ómicron. Dijo que en Colombia se podrán presentar entre 30 mil y 40 casos diarios.

“Estamos frente al virus más transmisible que hayamos visto en la historia de la humanidad durante mucho tiempo. Hoy la evidencia que tenemos de otros países es que el aumento de casos no ha producido un incremento exponencial de muertes ni colapsado las unidades de cuidamos intensivos”, dijo el mandatario.

Duque agregó: “La mejor manera de enfrentar ómicron es vacunándonos. Claramente le pega mucho más duro a las personas que no se han vacunado”.

El burgomaestre envió un duro mensaje a los antivacunas. “A mí me parece una imbecilidad y una estupidez poner en riesgo la vida de las personas y la vida de los demás al no vacunarse. Cuando la vacunación es masiva, es gratuita, segura y equitativa no existe un argumento racional para no vacunarse”.

“Muchos influencer antivacunas murieron por COVID. Otros terminaron contagiando a sus seres queridos y fallecieron por este virus. Colombia ha mostrado una gran disciplina y afortunadamente este país ha sido uno de los que no caído en la estupidez de los movimientos antivacunas”, concluyó.