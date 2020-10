Desde que Cynthia Pérez Amador fue nombrada como primera Dama del Distrito por el alcalde por William Dau, algunas personas comenzaron a especular sobre esta posición, pues alegaban que supuestamente no tenía el perfil necesario para cumplir este rol. Sin embargo, el alcalde de Cartagena siempre la ha defendido a “capa y espada”, incluso desde su época de campaña, donde la presentaba como su asesora y persona de confianza.

Pero las críticas se afianzaron aún más cuando se conoció que Pérez Amador tenía un contrato por Orden de Prestación de Servicios (OPS) por 7 millones 700 mil pesos mensuales. Muchos comenzaron a señalar que ese sueldo debía corresponder a personas que tengan un título profesional con posgrados. Incluso, se ha llegado a decir que Cynthia, supuestamente, falsificó algunos documentos y que solo sería bachiller, cosa que ella ha desmentido.

Ante esto, la Contraloría Distrital de Cartagena decidió iniciar un juicio de responsabilidad fiscal con alcances penales y disciplinarios contra funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, tras dejar en firme un informe de presunto detrimento patrimonial en que se habría incurrido con el contrato de la primera Dama del Distrito, Cynthia Pérez Amador. Según la Contraloría, el detrimento patrimonial sería de $33.600.000.

Lo último que ordenó este órgano de control fue la suspensión de la secretaria General del Distrito, Diana Martínez Berrocal, quien habría suscrito los estudios previos que soportan el contrato de la primera Dama.

Según la Contraloría, el alcalde William Dau debe separar a la funcionaria de su cargo con el fin de que su permanencia no afecte la investigación en curso o pueda “comprometer aún más el patrimonio del Distrito de Cartagena”.

El Universal habló con Martínez Berrocal sobre esa decisión y esto fue lo que nos contó.

La Contraloría exige al Alcalde Dau que la suspenda porque podría interferir en la investigación que se adelanta contra Cynthia Pérez. ¿Usted qué piensa de esta decisión?

La decisión de la Contraloría carece de fundamento jurídico y fáctico. No existe ninguna evidencia material, que demuestre o permita presumir que yo pueda obstaculizar la investigación en curso. La decisión que hoy toma la Contraloría Distrital no tiene precedentes en Cartagena. Es una gran paradoja, que en esta ciudad, que ha sido saqueada durante muchos años sin misericordia, y con el silencio cómplice de los órganos de control, hoy se exija mi suspensión como secretaria General por haber hecho los estudios previos de un contrato de prestación de servicios, en el cual no fui yo la que seleccionó a la contratista, no soy su jefa, no soy su supervisora y tampoco soy la pagadora de ese contrato. No entiendo entonces cómo podría yo obstaculizar esa investigación.

¿Considera usted que es una persecución política?

Es totalmente una persecución política; siempre he sido respetuosa del Estado de Derecho y de las decisiones de los organismos de control, y al mismo tiempo soy consciente de que, como funcionaria soy sujeto de vigilancia y control de estos. Sin embargo, desde mi llegada al cargo todos han sido testigos cómo desde diferentes frentes he sido víctima de ataques políticos y personales, a través de redes sociales, con publicaciones sin ningún tipo de sustento, malintencionadas, con montajes burdos, buscando vulnerar mi buen nombre y mi honra. A pesar de eso, la ciudad ha visto en mí una servidora pública que no se ha dejado distraer por estas persecuciones. He seguido trabajando de manera incansable por Cartagena, sin detenerme en provocaciones.