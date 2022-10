“Es totalmente inaceptable lo de Afinia”: Dau sobre tarifas de la luz

El alcalde de Cartagena, William Dau se refirió a la decisión de la empresa Afinia de no acogerse al “Pacto por la Justicia Tarifaria” y no bajar las tarifas de energía en un sector de la costa Caribe. (Lea: En vivo: Gobierno nacional anuncia reducción de tarifas de energía en el país)

“Es totalmente inaceptable que todas las empresas bajaron y Afinia no lo hizo. Es imposible aceptar que los demás prestadores de servicios de energía sí hayan bajado nominalmente la tarifa, mientras se concerta a finales de octubre las cifras definitivas de rebaja con el Gobierno nacional. La decisión de Afinia no es de aceptación para los cartageneros”, dijo el mandatario. (También le puede interesar: Duros cuestionamientos contra Afinia por no bajar tarifas de energía)