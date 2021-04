El señor Donald Valdez, carpero de oficio, fue una de las 86 personas que ayer se hicieron las pruebas rápidas de antígenos para COVID-19 en las playas de Marbella, en una jornada integral liderada por el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis.

Allí, Donald fue atendido a eso de las 11 de la mañana y 10 minutos después recibió el resultado: negativo.

Para él fue la tercera muestra en medio de la pandemia, pues ya le habían hecho dos en Bocagrande y también salieron negativas. La de ayer fue la primera en la que las autoridades sanitarias llegaron directamente a su puesto de trabajo.

(Lea: Alerta por aumento de contagios COVID-19 en Cartagena).

“Esta atención me parece muy buena porque ya uno no tiene que desplazarse a otros lugares ni hacer filas como al principio, es mucho mejor que hayan venido. Me siento complacido, la atención fue muy buena. Además, esto sirve para que no nos cierren las playas como están haciendo en ciudades como Barranquilla o Santa Marta donde el COVID está elevado. Aquí gracias a Dios todos los compañeros hemos salido negativo”, expresó Valdez a El Universal.

En el sector hay tres tramos de playas habilitados: dos en Marbella y uno en El Cabrero. Son cerca de 40 carperos los que trabajan en la zona, más las masajistas, vendedores de comida, de raspados, de gafas, de cocteles, entre otros. Según el Dadis, ayer se realizaron 86 pruebas de las cuales 85 resultaron negativas y apenas una salió positiva.

Entre esos se atendieron a cuatro turistas, de los cuales uno presentaba síntomas y viajaba en la noche, afortunadamente todas las pruebas de estos últimos salieron negativas.