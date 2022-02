“¿Por qué en lugar de dejar peajes para financiar el mantenimiento de vías y de Transcaribe no utiliza un modelo anticorruptivo, como lo ofreció en campaña, que iba a acabar con los corruptos? Está utilizando el sistema corrupto más grande y visible que tiene la ciudad. Y este tipo de modelo es el mismo modelo que se ha implantado durante más de tres décadas: le entregan unos contratos millonarios a inversionistas y financistas de campañas, con el simple propósito de cancelar esos favores con creces”, manifestó Bonilla.

Como era de esperarse, las reacciones de diferentes sectores y de la ciudadanía en general no se hicieron esperar. Y este miércoles, Óscar Bonilla Varela, vocero y fundador del comité antipeajes, acudió a El Universal para elevar su voz a la opinión pública. Lea: Polémica por propuesta de Dau de continuación de peajes en Cartagena

Señaló: “Sería necesario implantar un sistema más conveniente para entregar soluciones, como podría ser tener maquinarias y materiales propios para ejecutar el mantenimiento de las vías. Esa podría ser una solución política y social expansiva”.

“Poner a la gente a pagar peajes para mantener el negocio del transporte masivo no es más que quitarle el pan de la boca al pobre para entregárselo al rico. El alcalde quiere dejar peajes para que el negocio les funcione a los ricos. ¿Por qué no indemniza a los transportadores que estamos quebrados?”, cuestionó Bonilla.

“¿Qué tipo de diseño fue usado para dar inicio a la creación de Transcaribe? Acabar con la libre competencia, en donde prácticamente nos impusieron un ultimátum a transportadores y propietarios de buses, que teníamos que postularnos para ser chatarrizados, y plantaron una fecha límite, que de no cumplir con lo estipulado perdíamos obligatoriamente el 30 % del valor del vehículo ante Transcaribe”, cuestionó.

Recalcó: “¿por qué en lugar de inyectar dinero a un negocio como Transcaribe, que es como quitarle el pan de la boca al pobre para dárselo al rico, más bien crea una indemnización para los transportadores quebrados porque no tienen más nada que hacer? Aunque se coloquen 20 peajes en Cartagena a un precio triplicado no va a ser suficiente si Transcaribe no es bien controlado y administrado; va a ser una corrupción”.