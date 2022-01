Aún no se sabe con precisión. Los nombres de las EPS que entrarán en este proceso de asignación de usuarios se darán a conocer en los próximos días.

- ¿Hasta qué fecha me cubre los servicios la EPS Coomeva?

No. Los afiliados no deben pagar absolutamente nada por el traslado.

No. Los afiliados serán trasladados automáticamente a las EPS receptoras por el Ministerio de Salud.

- Si no estoy contento con la EPS que me asignaron, ¿Me puedo cambiar?

Sí. Luego de 90 días contados a partir del momento de la asignación a la EPS receptoras los usuarios podrán cambiar a la EPS que deseen.

- Si soy cabeza de familia, ¿qué sucederá con mis beneficiarios?

Su grupo familiar pasará con usted a la EPS que fue asignado, y quedarán cubiertos del mismo modo en que se encontraban en su anterior EPS.

- ¿Qué pasará con las citas médicas que estaban programadas?

Si la cita se encuentra programada para antes del traslado, se mantiene. Si está programada para después del traslado, deberá consultar con la EPS a la que fue asignado el proceso que deberá realizar.

La EPS Coomeva, será responsable de entregar a las EPS receptoras la información de los servicios autorizados que a la fecha de la asignación no hayan sido prestados, para que sigan su trámite.

- Si tengo un tratamiento en curso o me fue programado un procedimiento, ¿Me lo mantienen?

Sí. A partir de la fecha en la que se hace efectivo el traslado, estos tratamientos serán responsabilidad de la EPS a la que fue asignado.

- ¿Dónde se reclamarán los medicamentos ahora?

Cada afiliado debe averiguar con la EPS receptora cuáles son las farmacias habilitadas y cuál es el procedimiento a seguir.

- ¿Cómo sé en qué clínicas y hospitales me van a atender?

El usuario trasladado podrá consultar los nuevos puntos de atención de la red hospitalaria de la EPS a la que fue asignado a través de su sitio web, líneas de atención y demás canales de información habilitados.

- Tengo un servicio no incluido en el plan de beneficios de salud (NO PBS) y no puedo interrumpir el tratamiento, ¿Qué debo hacer?

Previo al proceso de traslado, Coomeva EPS deberá entregar a las EPS receptoras la documentación necesaria para continuar con el trámite. Sin embargo, sugerimos al usuario acercarse a su punto de atención de la EPS a la cual fue asignado para validar el estado de su trámite y continuar con el proceso correspondiente.

- ¿Tengo programada mi vacuna?, ¿Qué pasa en este caso?

La revocatoria que se adelanta a esta EPS no debe ser un obstáculo para completar el esquema de vacunación o adquirir la dosis de refuerzo. Desde el 1 de febrero la EPS receptora será la responsable de garantizar la vacuna con el reagendamiento de la cita.