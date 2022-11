¿Es acoso? Obsesionada con hombre en Transcaribe: lo busca por redes sociales

“Tres días después lo volví a ver por la estación de la bomba del Gallo, luego lo vi en el Patio Portal. Y en últimas, llegó un punto en el que me lo encontraba a la misma hora todos los días. Al principio no me prestaba atención, pero después ya comenzó a mirarme”, relató Osorio.

“Yo me empeliculé, me hacía planes sin conocerlo. De acelerada le conté a todas mis amigas lo que me estaba pasando, y con la emoción del momento me ponía a tomarle fotos a escondidas y las mandaba al grupo de WhatsApp de las peladas de la universidad”, narró Osorio entre risas.

Y agregó: “El tipo a mí no me había dado luz verde, aunque sí habían miradas, y cuando eso pasaba yo me ilusionaba más. Mis amigas comenzaron a decirme que yo le gustaba, y me lo creí. Una vez le dije que me ayudara a recargar la tarjeta, pero eran puras excusas para que me hablara. Él como que trabajaba a la misma hora que yo entraba a la universidad, por eso coincidíamos en la ruta. Llegué a encapricharme tanto, que me ponía de mal humor si no lo veía”.

Las cosas pasaron “de castaño a oscuro”

Camila no volvió a ver al hombre por mucho tiempo. Cuenta que esto le causó impotencia, se preguntaba qué había pasado. “En mi cabeza me comencé a imaginar de todo, pensé que por mi culpa estaba tomando otra ruta, o que a lo mejor ya no estaba trabajando. El caso es que me desesperé y tenía que hacer algo al respecto”, contó a El Universal.