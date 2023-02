Equidad de género, una conversación necesaria para avanzar

El pasado 24 de febrero se llevó a cabo el foro “La mujer como agente de cambio, el reto que une a Colombia”, el cual fue organizado por El Universal y Fanny Guerrero Consultoría Especializada. El evento contó la participación de mujeres que se desempeñan tanto en el sector público como privado de la sociedad y que contaron sus experiencias y acciones para lograr una Colombia más equitativa. Le puede interesar: La equidad de género es responsabilidad de todos Una de ellas fue la representante a la Cámara por Bolívar, Cha Dorina Hernández, quien se refirió a la necesidad de eliminar los estereotipos que ubican a la mujer en un rol inferior al de los hombres. “Hay que romper la idea de que son los hombres los que tienen el espacio de poder. Esto desde la perspectiva de que las mujeres tenemos que alzar la voz y de que las mujeres y los hombres son complementarios, uno no es superior al otro”, dijo.

Cha Dorina Hernández, representante a la Cámara por Bolívar. // Luis Eduardo Herrán - El Universal

Las mujeres en las empresas

El foro contó con dos paneles donde participaron mujeres empresarias que conversaron con algunas representantes del Gobierno nacional, entre ellas, Magda Alberto Cubillos, quien es asesora de despacho del Ministerio del Trabajo en asuntos de equidad de género. Alberto Cubillos habló sobre las estrategias del Gobierno para fomentar la equidad en el trabajo y también explicó que la reforma laboral que se está elaborando busca tener el enfoque de género como uno de sus ejes principales. “Nos hemos propuesto dos grandes elementos: paridad y transversalidad del enfoque de género. En Colombia el 52% de la población son mujeres y en este sentido, todos los servicios, políticas y lo que hagamos como Gobierno debe beneficiar, la mitad a los hombres y la mitad a las mujeres”, dijo. En esta primera conversación, que se llamó “Mujer agente de cambio: inclusión y empoderamiento”, también participó Laura Villa Escobar, vicepresidenta de asuntos de género y sostenibilidad de la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Villa, destacó que en su empresa se está fomentando la diversidad, la equidad y la inclusión a través de la contratación de más mujeres. “Todas estamos en la capacidad y tenemos la responsabilidad de hacer cambios positivos en la sociedad. Hablar de equidad no es una moda sino una conversación necesaria para seguir avanzando como sociedad”, manifestó.

Panel “Mujer agente de cambio: inclusión y empoderamiento”. // Luis Eduardo Herrán - El Universal

En la misma línea, Jessica Mac Master, vicepresidenta de excelencia corporativa de Esenttia, dijo que la equidad de género solo se puede lograr si hay una verdadera transformación en los seres humanos. “Para que las mujeres puedan ocupar lugares de liderazgo se necesitan hombres que abran la puerta. Se necesita transformar la cultura en todos los espacios”, puntualizó. En este primer panel, también tomó la palabra Lilia Castillo, gerente regional costa del Banco Agrario, quien habló sobre las desigualdades que hoy perjudican a las mujeres rurales. “El hombre gana más que la mujer rural. A ellas se les dificulta el acceso al crédito por ese motivo”, dijo. Ante esto, informó que desde la entidad buscan apoyar especialmente a estas mujeres, con el fin de que puedan salir adelante con sus emprendimientos. Por otro lado, el segundo panel se llamó “Organizaciones que fomentan entornos favorables para la inclusión e igualdad de género”. En esa conversación, Doris Bolívar, secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico habló sobre cómo en ese departamento crearon un consejo consultivo de mujeres elegido por las mismas organizaciones de ellas, con el que se busca que tengan participación en los programas y políticas que se desarrollan desde la Gobernación.

Panel “Organizaciones que fomentan entornos favorables para la inclusión e igualdad de género”. // Luis Eduardo Herrán - El Universal

A su vez, Luz Mary Guerrero, consejera corporativa de Servientrega y Efecty habló sobre su experiencia para llegar a este cargo en esta entidad; y Angélica Garzón, de Inteliqbo se refirió a cómo las mujeres tienen lugar en el campo de las nuevas tecnologías. En este panel también participó Sady Casilla, embajadora en Colombia del movimiento “El poder de ellas”, quien expresó la importancia de la sororidad y la formación de nuevas masculinidades para lograr disminuir la violencia de género y así crear más espacios seguros para las mujeres. Y María Judith Vélez, gerente general de SITTCA habló sobre cómo las mujeres pueden participar en espacios que históricamente han sido delegados a los hombres, tales como la industria. Las acciones del Gobierno

En el foro también hizo presencia la consejera presidencial para la Equidad de Género, Clemencia Carabalí, quien habló sobre las acciones que plantea el Gobierno nacional para mejorar las condiciones de las mujeres. Entre ellas, se refirió a la igualdad salarial, la creación de un sistema de cuidados, el cierre de brechas en la educación, una vida libre de violencias y el acceso a vivienda, tierra y salud.

Clemencia Carabalí, consejera presidencial para la Equidad de Género. // Luis Eduardo Herrán - El Universal

“Una Colombia igualitaria sí es posible. Hoy buscamos desde el Gobierno reconocer la importancia del papel que desempeñamos las mujeres en un país libre de violencias, con igualdad, equidad y sin brechas de género, algo que alcanzaremos con el compromiso de todos y todas. Esta tarea no la hacemos solas”, concluyó.

