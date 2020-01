EPS tiene “condenado” a la sordera a un menor de 15 años

“Como ese dispositivo que nos dieron no puede recibir gotas de sudor porque se aísla. Averiguamos que hay otro que sí cumple con las condiciones para que lo puedan utilizar las personas que practican deportes pero vale mucho dinero. En muchas ocasiones cuando se le dañaba, yo saqué de mi bolsillo para comprar las baterías pero ya el aparato no funciona”, dijo el padre.

“Él neurológicamente es un niño sano”, expresa Rubén Palacio, su padre, quién desde agosto del 2019 emprendió una lucha para que Coomeva EPS le entregue a su hijo el dispositivo de Frecuencia Modulada que no sólo le permite escuchar sino tener una mejor calidad de vida.

Desde entonces el menor completa seis meses sordo a la espera de que Coomeva EPS les suministre el nuevo aparato.

“Mi hijo lleva seis meses sin escuchar por la falta de ese aparato. Cuando se le dañó yo empiezo a hablar con Coomeva. Llamé a la empresa Cochlear que suministra estos aparatos y ellos me dicen que la garantía ya estaba vencida”, añade con preocupación.

La ultima solicitud hecha por los padres del menor para que Coomeva les entregara el dispositivo fue ante la Superintendencia Nacional de Salud y, pese a que la entidad concedió un plazo de dos días para responder, aún “siguen esperando”.

“Él a cada rato me dice papá, papá y se toca el oído. Se me está atrasando en todo y yo no quiero eso para él porque es un niño muy inteligente”, dice el padre de Luis.

En diálogo con El Universal, un vocero de Coomeva EPS señaló que va a investigar el caso para atender la solicitud requerida.