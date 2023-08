EPS denuncia presunto cartel de embargos a cuentas de la salud

Es decir, el alto tribunal exhortó a los jueces de la República a no apartarse del precedente constitucional y abstenerse de decretar estas medidas sobre los recursos inembargables, a fin de preservar el funcionamiento del sistema como condición indispensable para la prestación permanente del servicio de salud, razón por la cual estos rubros no pueden ser bloqueados so pretexto de procurar el pago a supuestos acreedores de las EPS.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Circular 014 del 2018, instó a los procuradores judiciales para Asuntos Civiles a intervenir en los procesos “en los que se decreten medidas cautelares de embargo sobre recursos de carácter inembargable del Sistema General de Seguridad Social en Salud, administrados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), teniendo en cuenta lo preceptuado en la Constitución Política, leyes, decretos, jurisprudencia de la Corte Constitucional, circulares de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Ministerio de Salud y Protección Social, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y autos de seguimiento a la Sentencia T-760 del 2008”, enfatizando en todo caso acerca de la inembargabilidad de los recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Pese a lo anterior, según denuncias recibidas por El Universal, algunos jueces de Cartagena han desconocido, de manera injustificada, las disposiciones legales vigentes y la decisión de la Corte Constitucional al respecto, y han aplicado cuantiosos embargos sobre los recursos del sistema a favor de terceros, afectando el cumplimiento del flujo de recursos con las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud.

“Incluso, se ha observado que algunos operadores judiciales han ordenado la entrega de dineros a los ejecutantes, aun a sabiendas de que los recursos girados provienen de cuentas maestras certificadas por la Adres”, indicó una fuente a este medio.