EPS crearon estrategia para atención contra el COVID-19 en Cartagena

Después de que a una persona la diagnostiquen positivo para coronavirus, debe aislarse en su vivienda, cuando el examen se lo practican en casa y no está complicada, de lo contrario debe ser hospitalizado. En ambos casos las EPS les hacen un seguimiento para verificar que se esté realizando el tratamiento adecuado para poder mejorarse, manteniendo siempre el lavado de manos, tapabocas, no salir de casa y sobre todo no tener contacto con familiares o amigos.

Esto se da durante 14 días, luego se le programa una segunda toma de PCR para definir si hay o no curación.