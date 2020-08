La dificultad

Los problemas estarían divididos en dos escenarios que no fueron contemplados antes de la subasta. Por una parte, sería el cambio en las condiciones pactadas, ya que cuando se hizo el negocio, al parecer, se acordó que las pérdidas de la operación eran del 30%, pero por la crisis que ha traído la pandemia del COVID-19, ascendieron al 38%; mientras que la facturación que se pactó en un 70% y ha caído en los últimos meses al 48%.

Por otro lado, preocupa la reestructuración de la compañía antioqueña, tras el cambio de la junta directiva, que derivó en una baja de su calificación de parte de las calificadoras de riesgo, lo cual deja en desventaja a EPM a la hora de acudir al sistema financiero y conseguir recursos para ponerlos en la operación de Electricaribe.

Pero, ¿cómo estas dos situaciones afectan el negocio? Para nadie es un secreto que más que ganancias, Electricaribe le dejará a sus sucesores la responsabilidad de hacer millonarias inversiones, pues si bien los pasivos serán asumidos por el Gobierno, el rezago de más de 10 años sin inversiones en la red deberá ser asumido por los operadores, quienes a juicio de la Superservicios deben invertir $8,7 billones en los próximos 10 años para cumplir con esta tarea. Para el caso de EPM la inversión sería de $5 billones.

Bajo estas circunstancias, Javier Lastra Fuscaldo, exagente interventor de Electricaribe, asegura que se vislumbra un panorama complejo, en el que incluso EPM podría desistir de su oferta.

“Veo un panorama muy complejo, porque es cierto que el servicio se ha venido deteriorando y hay dos indicadores muy importantes, que son el control de pérdidas y el recaudo. Si los interesados en asumir el control y la propiedad de los activos de la compañía presentaron ofertas con unas condiciones y meses después esas condiciones han cambiado, están en la discrecionalidad de decidir si asumen el negocio o rectifican esa decisión”, asegura Lastra.

En cuanto a la crisis interna de EPM derivada del fracaso de Hidroituango, que según el alcalde de Medellín les acarrearía una reclamación de 9.9 billones de pesos, Lastra asegura que la disyuntiva del grupo antioqueño estará en si decide asumir la maltrecha operación de Electricaribe al tiempo que encara el millonario pleito de la hidroeléctrica.

“Deben estar pensando seriamente con ese tema; una empresa como EPM, emproblemada en estos momentos para sumir una empresa que tiene peores problemas tal vez, peor la cosa. Encuentran una empresa con el serio problema por el fracaso del proyecto Hidroituango, que a juicio del alcalde las reclamaciones son casi de 10 billones de pesos, y eso dio lugar a que las calificadoras de riesgo, las que monitorean la situación financiera de las empresas para determinar cuando tengan necesidad de acudir al sistema financiero a solicitar créditos, le han bajado la calificación. Con esa calificación baja, van a conseguir créditos y recursos más costosos, esa perspectiva que no la tenían antes de presentar la oferta. Tendrán que hacer las evaluaciones para determinar si ellos, con el problema de Hidroituango y la situación de la empresa, están en capacidad para hacerse cargo a otra empresa que, si bien les dará 1.5 millones de clientes, tiene unos problemas y necesidad de inversiones, que no arrancará cero kilómetros, sino que pasarán mucho tiempo haciendo inversiones y eso no es de la noche a la mañana”, puntualizó.