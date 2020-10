Con el único objetivo de proteger y conservar la bahía de Cartagena y además cumplir la sentencia del 29 de junio de 2012, que habla del daño ecológico que sufrió este cuerpo de agua debido a un derrame químico generado en la Empresa Dow Química, el alcalde de Cartagena, William Dau, decidió otorgarle al Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena nuevas facultades.

En entrevista para El Universal, Javier Mouthon, director del EPA, contó cómo han venido trabajando de la mano de Cardique, que tiene injerencia en una de estas zonas de la ciudad, y con la comunidad, que ha estado dando sus opiniones sobre algunos proyectos que quieren realizar.

Recordemos que esta entidad ha venido trabajando con Ecobloque, el grupo interinstitucional creado para controlar las invasiones y vigilar los diferentes cuerpos de agua.

¿Cuáles son las nuevas funciones?

Nos corresponde asesorar y apoyar al alcalde de Cartagena y a las distintas dependencias de la Alcaldía en el cumplimiento de las normas generales en materia ambiental, que no correspondan a competencias de otras autoridades, como lo es el caso de hacer cumplir las sentencias judiciales que ordenan actividades tendientes a la protección del ambiente, específicamente en la bahía de Cartagena, así como lo indica la sentencia del Consejo de Estado del 21 de agosto de 2020, proferida dentro de una demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, sobre la bahía de Cartagena.

Además debemos coordinar y ejecutar acciones para el cumplimiento de la sentencia del 29 de junio de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, en virtud de una acción popular presentada por la ciudadanía, y la Sentencia de la Corte Constitucional T -080 de 2015, en la que se declaró probado un daño ecológico sobre la bahía de Cartagena producto de un derrame químico generado por la empresa Dow Química.

¿Qué dice la sentencia de Dow Química? ¿Se ha trabajado en algo?

La sentencia obliga a Cardique y a la Alcaldía a implementar planes y programas para la restauración del ecosistema de la bahía de Cartagena, para darle cumplimiento; nosotros asesoraremos y acompañaremos al alcalde.

Cardique y la comunidad han hecho algunas cosas, pero nos corresponde hacer un acompañamiento eficaz para la continuidad de los planes que han venido planteando. Para esto ya nos hemos reunido con la comunidad y nos presentaron las líneas estratégicas de lo que ellos habían establecido de la mano con Cardique.

Todo esto irá coordinado con el Plan de Desarrollo del Distrito, el cual establece una línea estratégica de recuperación del ecosistema.

¿Cuáles son esas líneas estratégicas?

Se está dando cumplimiento a algunos puntos como lo es la restauración del ecosistema y el monitoreo comunitario del ecosistema, donde la misma ciudadanía ha estado de acuerdo y han concertado planes o líneas estratégicas sobre lo que se debe hacer; ahora lo que viene es conocer los proyectos específicos que ellos han estado planteando, poner los recursos y ponerlos en acción.

También se ha estado trabajando en el tema de la pesca, pues se pretende darle un descanso al ecosistema para que sea él mismo el que se vaya recuperando, pero acompañado de una serie de acciones que harán que las ciénagas y cuerpos de agua que están alrededor de la bahía se provean de peces y así puedan los pescadores tener acceso a un solo lugar y no corran peligro por alguna maniobra de tipo marítimo e industrial.

Además esto también serviría como un ordenamiento del ecosistema y de sus orillas, porque muchas de las quejas que se tienen de las comunidades es que se han hecho muchas concesiones y proyectos alrededor de la bahía, y algunos de ellos no tienen en cuenta los caminos o los accesos que tienen los pescadores hacia el cuerpo de agua para el desarrollo de su faenas.

¿A qué los obliga la sentencia del Consejo de Estado?

Es la que obliga a que entidades del orden nacional, regional y distrital trabajen de manera conjunta para hacer un plan de restauración ecológica de la bahía de Cartagena. En 6 meses debe estar listo, por lo que obliga al Ministerio, Dimar, Cardique, Alcaldía de Cartagena y EPA a llevar a cabo este trabajo.

Aunque es bueno indicar que esto no termina a los 6 meses, sino que esperamos que sea algo a largo plazo que tenga un plan de acción, para esto también se establecen una serie de reuniones o mesas para monitorear que realmente se esté llevando a cabo el plan y si toca hacer ajustes.

Esto va mucho más allá, porque también nos dice que una vez se tenga el Plan de Ordenamiento Marítimo de la unidad costera, que es donde está la bahía, se articule con las otras herramientas de planeación que tiene el Distrito, como es el Plan de Ordenamiento Territorial.

¿Cuáles son esos planes para recuperar la bahía?

Hay una jurisdicción del EPA que tiene que ver con la vigilancia, control y monitoreo de los vertimientos del área industrial hacia la bahía de Cartagena, por lo que estamos estableciendo un sistema en el cual no solo nos diga cuánto están vertiendo, sino que realmente estén cumpliendo con esa calidad de vertimiento y establecer un monitoreo en el cuerpo de agua, para verificar que el impacto de esos vertimientos no continúe, porque de pronto cumplen, pero en conjunto de todo no cumplen con la calidad del agua, dentro de la misma bahía. Esto lo hacemos en conjunto con Cardique, pues la jurisdicción sobre el cuerpo de agua es de ellos y nosotros tenemos la parte continental, pero se tendría que coordinar que esa acción del monitoreo sea en conjunto.

Ahora estamos en una mesa de trabajo con Cardique, primero participamos en su audiencia pública para que se coordinara su plan de acción con las líneas que tenemos acá en el Distrito y hemos estado sentados en ciertos escenarios para determinar cuáles serán los proyectos prioritarios en materia ambiental e hidráulico que necesita Cartagena.

Ya establecimos con la Secretaría de Infraestructura qué canales les corresponde a ellos limpiar y cuáles a Cardique.

¿Alguna fecha de inicio de estos proyectos para la bahía?

Cardique sigue su proceso de licitación de obras, no podemos tener injerencia en su cronograma, pero la intención es hacer la licitación y todo en conjunto.